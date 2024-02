Fluminense empata com o Boavista no Campeonato Carioca

Saquarema – O Fluminense empatou em 2 a 2 com o Boavista na tarde deste domingo (04), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca, em Saquarema. Lelê e João Neto foram os responsáveis pelos gols do Tricolor. Com o resultado, a equipe se mantém na liderança da competição, com 14 pontos.

O time do técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima quinta-feira (08), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida será no Maracanã, às 21h30.

Primeiro tempo

O Fluminense começou a partida controlando posse de bola e buscando o ataque. Logo aos 3 minutos, Isaac roubou a bola na saída do adversário, levou para a linha de fundo e fez o cruzamento, mas passou direto por todos. Aos 6, Isaac arriscou chute de fora da área, mas a bola subiu. Aos 8 minutos, Justen fez lançamento para Lelê, que dominou e finalizou com categoria, abrindo o placar para o Tricolor.

Aos 9 minutos, Matheus Lucas empatou para o adversário. Aos 17, Lelê quase desempatou para o Tricolor. Após troca de passes, o artilheiro recebeu dentro da área e chutou para o gol, mas a bola explodiu na zaga. Aos 18, Matheus Lucas marcou novamente para o adversário. Aos 21, Terans cobrou escanteio e Yony cabeceou, mas o goleiro defendeu. Aos 27, Lelê deu chute rasteiro para o gol e o goleiro defendeu.

Segundo tempo

O Fluminense retornou concentrado em busca da virada. Logo aos 3 minutos, após boa troca de passes perto da área adversária, Kauã Elias recebeu rasteiro na frente do gol, tentou mandar para dentro de calcanhar, mas o goleiro ficou com a bola. Aos 18 minutos, Kauã Elias infiltrou a grande área limpando a marcação, ajeitou e finalizou forte e rasteiro, exigindo grande defesa do goleiro.

Aos 22, Felipe Andrade arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Aos 33, Isaac cruzou e encontrou Lelê, que cabeceou para fora. Aos 36, Rafael Monteiro fez o cruzamento e bola sobrou para João Neto estufar a rede e empatar a partida. Aos 44, Rafael Monteiro finalizou de fora da área, mas chute desviou na zaga e saiu.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca – 6ª rodada

04/02/2024, 16h – Estádio Elcyr Resende

Fluminense (2)

Felipe Alves; Lucas Justen (João Neto), Antônio Carlos (Arthur), David Braz (Rafael Monteiro), Diogo Barbosa; Felipe Andrade, Daniel, David Terans; Isaac, Yony González (Kauã Elias), Lelê. Técnico: Fernando Diniz.