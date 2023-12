Fluminense está na final do Mundial de Clubes

Jidá – Egito – O Fluminense venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (18), no King Abdullah Stadium, na cidade de Jidá, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA Arábia Saudita 2023™. Arias e John Kennedy marcaram os gols da classificação para a grande final.

A disputa pelo título mundial está marcada para sexta-feira (22), onde a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz enfrenta o vencedor do duelo entre Urawa Reds e Manchester City, nesta terça-feira (19), às 15h.