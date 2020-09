Fluminense garante vitória perante o Corinthians com dois gols de Nenê

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 18:15 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense conquistou mais três pontos após vencer o Corinthians, na tarde deste domingo (13), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A vitória de 2 a 1 contra a equipe paulista veio pelos pés de Nenê, que marcou os dois gols.

Partida

Os primeiros 15 minutos foram de domínio absoluto do tricolor carioca, que chegou a ter 80% de posse de bola contra o Corinthians, segundo as estatísticas. O primeiro gol ocorreu logo aos sete minutos, num lance confuso, onde Nenê dentro da área em que o meia chutou quase deitado no cantinho do goleiro Cássio.

O segundo gol veio aos 40 minutos do segundo tempo, onde Nenê fez boa jogada na direita e tocou para Calegari na linha de fundo. Quando o lateral cruzou, Luiz Henrique domino e chutou, mas a bola pegou na mão de Bruno Méndez, zagueiro do Corinthians, e o árbitro assinalou pênalti. O próprio Nenê cobrou o pênalti, ampliando a vantagem da equipe tricolor.

O Corinthians diminuiu o placar com gol de Mateus Vital através de uma jogada com Otero, que cruzou a bola na segunda trave, fazendo com que Gil ajeitasse para o meio da área e Mateus chegar sozinho para marcar o único gol da equipe paulista, aos 49 minutos.

Classificação e próxima partida

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense jogará contra o Sport, fora de casa, no próximo domingo, dia 20, às 20h30. A equipe tricolor está na oitava posição do Brasileirão, com 14 pontos, sendo quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. O tricolor não contará com o lateral esquerda, Danilo Barcelos, que foi expulso aos 46 do segundo tempo.

Já o Corinthians está na 14ª colocação, com nove pontos, divididos entre duas vitórias, três empates e quatro derrotas. A próxima partida no Brasileirão será contra o Bahia, no dia 16 deste mês, às 21h30.