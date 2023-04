Fluminense goleia o Flamengo e é bicampeão carioca

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 20:36 horas

Time comandado por Fernando Diniz aplica 4 a 1 no rival, mostra futebol contundente e consegue coroar boa campanha no Estadual

Rio – O Fluminense é bicampeão carioca. Com uma atuação contundente no segundo jogo da final, na noite de domingo (9), o time comandado por Fernando Diniz venceu o Flamengo por 4 a 1 no Maracanã e faturou a taça com o placar agregado de 4 a 3 (o Fla venceu por 2 a 0 na ida, na semana passada). Marcelo, Cano (duas vezes) e Alexsander fizeram os gols que garante o 33º título da história tricolor.

O resultado é histórico, porque pela primeira vez na história, um time conseguiu ser campeão carioca após perder por pelo menos dois gols de diferença no jogo de ida da decisão. Além da reviravolta histórica, o time comandado por Fernando Diniz mostrou melhor futebol e conseguiu coroar a boa campanha no Estadual.

O jogo

O Fluminense começou a partida em um ritmo muito intenso, pressionando o Flamengo. A primeira grande chance aconteceu aos 14 minutos, Marcelo iniciou a jogada e tocou para Alexsander, o jovem tricolor cortou a marcação e finalizou na trave do goleiro Santos.

Mesmo após a parada técnica, a pressão tricolor continuou. Até que aos 30 minutos, Marcelo fez um belíssimo gol e abriu o placar no Maracanã. O craque recebeu pela direita na entrada da área, fintou a marcação e finalizou sem chances de defesa para Santos.

A vantagem no placar empolgou os tricolores que ampliaram quatro minutos depois. Keno iniciou jogada, Gansou de um passe genial e Cano finalizou, a bola caprichosamente bateu na trave e morreu no fundo das redes do Flamengo.

Antes do intervalo, o Fluminense esteve bem perto de fazer o terceiro gol. Após bela trama pela esquerda, Alexsandre passou pela marcação e finalizou fora, o goleiro Santos fez grande defesa, salvando o Flamengo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com duas alterações. Everton Ribeiro e Matheus França nas vagas de Gabigol e de Léo Pereira. O Rubro-Negro teve uma boa chance logo aos 3 minutos com Fabrício Bruno, mas Fábio fez uma grande defesa.

Porém, aos 9 minutos, Fabrício Bruno colocou a mão na bola dentro da área. Após consulta do VAR, a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Cano finalizou mal, Santos defendeu, mas no rebote o argentinou conferiu fazendo o terceiro gol do Fluminense na partida.

Apesar disso, o Tricolor não diminuiu o ritmo. Aos 20 minutos, Cano abriu na direita, Guga soltou a bomba, Santos largou e no rebote, Alexsander soltou a bomba, sem chances de defesa para o goleiro do Flamengo.

Bastante cansado pelo ritmo intenso que impôs durante toda a partida, o Fluminense acabou reduzindo o seu ritmo no clássico. Nos acréscimos, Ayrton Lucas diminuiu o placar, mas apesar disso, o clube das Laranjeiras conseguiu manter a vantagem que garantiu o título.