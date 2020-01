Fluminense, Grêmio, Goiás e Palmeiras abrem a Copinha 2020

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 09:55 horas

Os garotos do Volta Redonda entram em campo amanhã, dia 03, contra o América Mineiro

São Paulo – Começa nesta quinta-feira (02) a 51ª Copa São Paulo de Futebol Júnior com oito partidas. Destaque para as estreias do Grêmio, Fluminense, Goiás e Palmeiras, times da elite nacional. Ituano e Ferroviária, que disputam o Paulistão Sicredi em 2020, também fazem seus primeiros jogos.

O confronto que abre competição será às 14h45, entre União Mogi e Juventus, em Mogi das Cruzes, com transmissão da FPF TV, via Mycujoo. Mais tarde, às 17h, Ituano e Grêmio estreiam contra Vilhenense-RO e Real-DF, respectivamente. A FPF TV transmite o jogo do time de Itu enquanto os gaúchos passam no Sportv. Às 18h, Sertãozinho e Penapolense fazem o confronto caipira do dia, na FPF TV.

Às 19h15, o Fluminense-RJ enfrenta o Socorro-SE, no Sportv, enquanto a Ferroviária joga contra o Petrolina-PE, transmitido pela FPF TV. Goiás e Confiança-SE se enfrentam às 20h15, com transmissão da FPF TV.

Em busca do título inédito do torneio, o Palmeiras faz a sua estreia diante do União-MT, às 21h30, com transmissão do Sportv.

Garotos de Aço

Já a garotada do Volta Redonda entra em campo amanhã, dia 03, contra o América Mineiro. A partida está marcada para as 15h15, no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz. A transmissão do jogo será feira pela FPF TV.