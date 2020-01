Fluminense mira reforços sul-americanos para 2020

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 18:20 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense segue em busca de reforços e passou a mirar jogadores estrangeiros para esta temporada. De acordo com a imprensa argentina, o Tricolor fez uma proposta pelo volante Andrés Cubas, atualmente no Talleres-ARG.

O clube carioca fez uma proposta de R$ 11 milhões por parte dos direitos do jogador. No entanto, o Flu tem a concorrência de Boca Juniors e River Plate, que também fizeram propostas pelo volante.

Outro jogador sondado pelo clube das Laranjeiras é o atacante Kevin Quevedo, que estava no Alianza, do Peru. O atleta está livre no mercado após o fim do contrato com o time peruano e pode ser contratado para suprir a saída de Yony González.

Além deles, o clube buscou informações sobre Federico Martínez e Ignacio Ramirez, do Liverpool, do Uruguai, além de Michael Rangel, do América de Cali, da Colômbia. No entanto, as negociações não prosseguiram pelos altos valores envolvidos.

O elenco do Fluminense se reapresenta nesta semana e realizará a pré-temporada sob o comando do técnico Odair Hellmann no CT da equipe, no Rio de Janeiro.