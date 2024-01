Fluminense segue em São Carlos e abre mata-mata da Copinha nesta sexta

Líder do Grupo 13 com seis pontos, o Fluminense jogará em São Carlos (SP), cidade-sede da chave em que ficou, o confronto válido pela segunda fase da Copinha. A equipe comandada pelo técnico Caio Couto enfrenta o Ituano, segundo colocado do Grupo 14, nesta sexta-feira (12), às 16h30, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.

O chaveamento da competição coloca no caminho do classificado deste duelo o vencedor de Criciúma x São Carlense-SP, marcado para acontecer às 19h no mesmo dia e local. Nas eliminatórias, em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis.

Os Moleques de Xerém avançaram no torneio, a uma rodada do fim da etapa classificatória, com a liderança do grupo garantida, somando duas vitórias, uma derrota, cinco gols marcados e dois sofridos.



Primeiro clube a se classificar com a colocação já definida, o Flu estreou no campeonato com vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo-RR e, depois, derrotou o Lagarto-SE por 1 a 0. No fim, escalado com reservas, acabou superado por 2 a 1 pelo São Carlense-SP.