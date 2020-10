Fluminense tem 70% de aproveitamento como mandante no Brasileirão

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 18:22 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense chegou a 70% de aproveitamento como mandante, segundo as estatísticas do clube, no Campeonato Brasileiro Série A. Após a vitória sobre o Santos, por 3 a 1, no último domingo (25), foi a sexta do Fluminense em dez jogos dentro de casa no Brasileirão, conquistando 21 dos 30 pontos disputados até então.

Com isso, o número coloca o tricolor carioca como terceiro melhor mandante no campeonato, empatado com o Internacional, com 21 pontos, e dois pontos atrás do Atlético-MG. Além das seis vitórias, o Fluminense empatou três partidas e perdeu uma.

Um outro número importante alcançado dentro de casa nesta última vitória sobre o Santos foi que o Tricolor chegou a 19 gols como mandante na competição. O número é o mesmo marcado pelo Fluminense em 19 jogos em casa no Campeonato Brasileiro de 2019, mostrando a evolução do Time de Guerreiros nesta temporada.

Classificação e próxima partida

O Fluminense está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro Série A, com 29 pontos, sendo três pontos atrás do terceiro colocado Atlético-MG, que tem 32 pontos.

A próxima partida será no sábado (31), fora de casa contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h.