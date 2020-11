Fluminense tem certificado de Clube Formador renovado pela CBF

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 14:16 horas

Rio de Janeiro – Fluminense teve o certificado de Clube Formador renovado nesta semana pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após vistorias o CT (centro de Treinamento) Vale das Laranjeiras, em Xerém, nesta semana. O clube segue com o certificado de um ano, uma vez que atendeu a todas as exigências da entidade máxima do futebol no país. O Tricolor foi o primeiro clube grande do Rio de Janeiro a conseguir o certificado e o primeiro a renová-lo.

O vice-presidente da base, Rui Reinsiger, agradeceu todos do clube que contribuíram para a nova conquista do Fluminense.

– Conseguimos a renovação do nosso Certificado de Clube Formador da CBF. Quero agradecer ao nosso presidente, Mario Bittencourt, aos nossos diretores estatutários de Xerém, ao Diretor Executivo, Antônio Garcia, ao Coordenador Administrativo, Jodi Nagel, e todos os funcionários do clube, que mesmo em tempo de pandemia conseguiram manter o ótimo trabalho realizado na nossa base – contou.

Itens

O Fluminense teve que cumprir uma série de itens, entre eles a presença de médicos, preparadores físicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e educacionais, além de um programa de alimentação para receber o certificado.

– Buscamos sempre melhorar e evoluir o bom trabalho que já é realizado na nossa base. Estamos investindo na parte estrutural do nosso CT, que além da nossa base, também abriga o futebol feminino. Vamos trabalhar para fornecer cada vez mais e melhores atletas para o futebol profissional do Fluminense, que é o nosso principal objetivo – explicou Rui Reinsiger.

Base

A base do Fluminense segue cumprindo o seu principal objetivo de desenvolver jogadores com qualidade para a equipe principal. Poucos clubes no Brasil dão tantas oportunidades aos jovens revelados na base, como o Tricolor.

– Mantendo a nossa tradição de um dos maiores clubes formadores do Brasil, o Fluminense conseguiu e deu seguimento, junto à CBF e aos órgãos competentes, a renovação do Certificado de Clube Formador. Mais uma vez mostrando a qualidade dos nossos processos, da nossa metodologia e da estrutura física do nosso Centro de Treinamento, em Xerém – comemorou o Diretor Executivo da base, Antônio Garcia.