Fluminense vence o Fla-Flu com gol de André nos acréscimos

Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 18:09 horas

São Paulo – Apesar do desempenho ter sido abaixo do rival em boa parte da partida, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0, no clássico Fla-Flu, neste domingo (04), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Brasileirão.

O jejum de gols do Fla-Flu perdurou mais 90 minutos, mas André garantiu vitória para o tricolor carioca. Substituto de Martinelli, o jovem aproveitou cruzamento de Luiz Henrique para decidir o clássico. Com a vitória, o Fluminense chegou à sétima posição, com 13 pontos e ultrapassou o rival rubro-negro, que tem 12 e é o oitavo do Campeonato Brasileiro.

A próxima partida do Fluminense será na quarta-feira (07), em casa, contra o Ceará SC, por volta das 21h30. Já o Flamengo enfrenta o Atlético-MG, às 19h, da próxima quarta, fora de casa.