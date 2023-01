Fluminense vence o Resende na estreia do Campeonato Carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 18:35 horas

Partida no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, terminou em 2 a 0 para o tricolor

Volta Redonda – O Resende foi derrotado, por 2 a 0, pelo Fluminense na estreia do Campeonato Carioca 2023, em partida disputada na tarde deste sábado (14), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na próxima rodada, o Gigante do Vale visita o Bangu, quarta-feira (18), às 15h30, em Moça Bonita.

O Fluminense foi o primeiro a assustar, aos 12 minutos, com Samuel Xavier, mas o lateral tricolor parou em grande defesa de Jefferson Luis. A resposta do Gigante do Vale veio em chutes de fora da área de Igor Bolt e Gigio, que saíram à direita do gol.

Aos 19 minutos, o Fluminense abriu o placar após cabeçada de German Cano desviar em Joanderson e ir para o fundo das redes. Em busca do empate, o Gigante do Vale adiantou as linhas e passou a marcar a saída de bola tricolor. O capitão Dener teve a melhor chance, em uma cabeçada após jogada ensaiada, mas a primeira etapa terminou sem mais alterações no marcador.

O Resende voltou do intervalo pressionando e quase empatou aos dez minutos com Zizu, que entrou no intervalo, mas o camisa 8 parou em defesa do Fábio, aos dez minutos. A resposta tricolor veio aos 24 minutos, com Arias, que acertou a trave em cobrança de falta.

Aos 35, quase o empate do Resende veio. Wallace driblou o marcador e bateu cruzado, mas a defesa tricolor afastou antes da bola chegar em Zizu, que fechava na segunda trave.

Entretanto, apesar da pressão alvinegra, foram os visitantes que chegaram ao segundo gol com Alan, em cobrança de pênalti, dando números finais ao jogo.

Foto: André Moreira/Resende