Fluminense vence o Vasco e entra para o G-4 do Brasileirão

Rio de Janeiro – O clássico entre Fluminense e Vasco pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com a vitória da equipe tricolor, por 2 a 1, na noite deste sábado (29), no Maracanã. Fred e Dodi marcaram para o Fluminense e Talles Magno descontou para o Vasco, que foi expulso na prorrogação.

A vitória garantiu o Fluminense na quarta colocação, entrando para o G-4 e pode terminar a rodada na zona de classificação para a Libertadores, com 10 pontos. Já o Vasco, com a mesma pontuação, perdeu a chance de seguir na cola do Internacional, que alcançou 15 pontos, após vencer o Botafogo fora de casa. O terceiro colocado do G-4 é o São Paulo, que também está com 10 pontos.

Na 7ª rodada da Série A do Brasileirão, o Fluminense enfrentará o Atlético-GO, às 19h15, na próxima quarta-feira (02). Já o Vasco, disputará a vitória contra o Santos, também no dia 02, às 21h30.