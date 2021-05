Fluminense vence Portuguesa por 3 a 1 e vai à final do Carioca

Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 18:13 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense está na final do Campeonato Carioca. O Tricolor venceu a Portuguesa por 3 a 1, neste domingo no Maracanã, após ter empatado a primeira partida em 1 a 1. Os gols foram marcados por Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Kayky.

Primeiro tempo

A primeira finalização veio aos oito minutos, com um chute de fora da área do meia Mauro Silva. Marcos Felipe espalmou para fora. Aos 11, uma bola acaba na área após contra-ataque, Jhulliam cabeceou fraco. Fluminense seguia buscando os espaços no último terço do campo. Aos 22, Gabriel Teixeira acionou o Yago que triangulou com Ganso e chutou para abrir o placar. Aos 40, Jhulliam entrou cara a cara com Marcos Felipe e sofreu pênalti. Chay bateu, aos 43, e marcou. Tudo igual, 1 a 1.

Segundo tempo

Logo no segundo minuto, Egídio cobrou escanteio e Manoel cabeceou para fora. Aos sete, Egídio cobrou falta pela direita e a bola tocou no travessão após desvio do goleiro. Aos dez, Martinelli esticou pro Kayky na direita que cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira marcar 2 a 1 para o Fluminense. Aos 14, após bela triangulação na intermediária, Gabriel chutou da meia lua, levando perigo. Aos 18, Jhulliam aproveitou indecisão da zaga e chutou livre, para grande defesa de Marcos Felipe. No lance seguinte, Kayky foi acionado por Martinelli na intermediária, arrastou na frente do zagueiro e tocou por baixo das pernas do goleiro, fazendo o terceiro do Flu na partida. Aos 31, Wellington lançou Gabriel Teixeira, a zaga cortou mal e Bobadilla finalizou de fora da área, com o gol livre, mas chutou por cima. Aos 35, após escanteio, Nino chutou forte, a bola desviou na zaga e saiu em novo escanteio.