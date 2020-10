Fluminense vence Santos por 3 a 1 e entra no G4 do Brasileirão

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 18:12 horas

Peixe teve dois gols anulados pelo VAR

Rio de Janeiro – O Fluminense garantiu a quarta colocação no Campeonato Brasileiro Série A, após vencer o Santos de virada por 3 a 1, na tarde deste domingo (25), no Maracanã. Com a vitória, o tricolor carioca entrou para o G4 , grupo composto pelos quatro melhores times colocados na competição.

Os gols vieram dos zagueiros Luccas Claro e Nino, que marcaram de cabeça, além de Marcos Paulo, garantindo a vitória em casa. O primeiro gol veio aos 28 minutos do primeiro tempo após cruzamento de Fred para Luccas Claro cabecear. Já o segundo gol veio no segundo tempo, quando Igor Julião aproveitou a sobra de escanteio e mandou para a área, onde Nino finalizou. O terceiro ocorreu nos acréscimos, quando Marcos Paulo aproveitou um cruzamento na área e aumentou a vantagem do tricolor carioca.

Já o Santos teve dois gols anulados pelo VAR, árbitro de vídeo, por falta em ação de ataque. O primeiro foi no lance em que Lucas Veríssimo fez carga e Arthur Gomes finalizou no fundo da rede do Fluminense, mas que foi cancelado. Já nos últimos minutos do segundo tempo, Arthur Gomes fez falta enquanto Soteldo marcava o gol, que também foi anulado. O gol do Peixe veio de Marinho, que homenageou Pelé, um dos aniversariantes da semana.

Classificação e próxima partida

Com a vitória, o Fluminense somou 29 pontos em 18 partidas, chegando a quarta colocação, sendo oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A próxima partida será fora de casa contra o Fortaleza, no próximo sábado (31), às 21h.

Já o Santos, está na sexta colocação, com 27 pontos, sendo sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.