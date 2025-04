FOA e 28º BPM ampliam acesso de policiais militares ao ensino superior

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) recebeu, na segunda-feira (7), o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Sardemberg, para a assinatura de um convênio que tem o objetivo de valorizar e qualificar os profissionais da segurança pública da região. O acordo firmado entre as instituições garante descontos especiais para os policiais da corporação interessados em ingressar nos cursos de graduação do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

A iniciativa busca um avanço na valorização dos agentes de segurança pública e no fortalecimento da formação profissional da categoria. Durante o encontro, o tenente-coronel Sardemberg falou do impacto positivo da parceria para a sociedade.

“Hoje, o maior patrimônio da Polícia Militar é o seu policial. E o policial capacitado, qualificado, instruído, é infinitamente melhor, infinitamente mais prestativo, infinitamente uma ferramenta de segurança pública na nossa cidade. Então essa parceria, na minha opinião, traz um ganho para a sociedade que não tem nem como medir”, afirmou Sardemberg.

Ele também ressaltou o interesse crescente dos policiais por diversas áreas do conhecimento.

“Na nossa corporação hoje, temos um público eclético. Antes, o foco maior era no curso de Direito, mas hoje o policial estuda diversas disciplinas. Acho que vamos festejar, sem sombra de dúvida, essa boa notícia”, completou.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, celebrou a assinatura do convênio e reforçou o papel social da instituição ao contribuir para o desenvolvimento profissional dos agentes de segurança.

“Firmar essa parceria com o 28º BPM é uma demonstração clara do nosso compromisso com a educação transformadora e com o fortalecimento da sociedade. Quando investimos na formação desses profissionais, estamos investindo diretamente na qualidade de vida da população. É uma honra para a FOA poder colaborar com essa missão”, concluiu.