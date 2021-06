FOA e UniFOA celebram convênio com CDL/VR

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 20:09 horas

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), celebraram no mês de maio, convênio com a Câmara de Dirigentes Logistas de Volta Redonda (CDL/VR), com objetivo de oferecer descontos nos cursos de Formação Executiva.

A FOA concederá 30% de desconto sobre a mensalidade dos quatro cursos de Formação Executiva, condicionado a um número mínimo de dez inscrições por funcionários, dependentes e associados da CDL/VR. Os candidatos interessados em realizar os cursos deverão enviar seus dados para a CDL no telefone: (24) 3344-8050.

São quatro cursos oferecidos: Planejamento e Gestão de Mídias Sociais; Gestão e Liderança em Ambientes Competitivos; Estratégia de Vendas e Atendimento ao Cliente; e Startup e Inovação Empreendedora. Com a parceria, os Logistas de Volta Redonda terão a oportunidade de garantir uma formação de qualidade para o atendimento, inovação e gestão de seus empreendimentos. As aulas começam no mês de junho.

A parceria retoma o projeto de capacitação que a CDL-VR sempre desenvolveu, visando preparar não só novas lideranças e gestores, como preparar ainda mais quem trabalha no setor de comércio e serviço, com foco no desenvolvimento econômico.

– Mais uma vez, consolidamos uma parceria de sucesso com o UniFOA. Não podemos parar de aprender, adquirir conhecimento, porque o mercado está mudando muito rápido, com as redes sociais cada vez mais fortes e, quem não dominar as mídias digitais, tende a não conseguir acompanhar essa velocidade que o mercado tem hoje. Além disso, para ter liderança é preciso ter conhecimento em todas as áreas, dominar as ferramentas disponíveis. É muito importante estar preparado para essa nova realidade que a economia e as novas tecnologias nos impõem – afirmou o presidente da CDL-VR.

De acordo com o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Bruno Gambarato, os cursos são uma oportunidade para potencializar a empregabilidade dos estudantes e profissionais.

– O UniFOA elaborou uma formação inovadora para, mais uma vez, colocar o nosso estudante à frente no mercado de trabalho – destacou o Pró-reitor.

A coordenadora da Pós-Graduação Lato Sensu, Daniele Archanjo, salientou que os cursos foram preparados de acordo com uma demanda do mercado de trabalho atual.

– A partir das demandas trazidas pelas empresas da região, os cursos foram criados para auxiliar os alunos e profissionais a melhorarem sua empregabilidade, com professores de grande influência no mercado e experiência em inovação – disse a coordenadora.