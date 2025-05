FOA entrega à Prefeitura projeto de atualização do Palácio 17 de Julho

Volta Redonda – Estudantes e professores dos cursos de Engenharia do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) entregaram, nessa quinta-feira (08), à Prefeitura de Volta Redonda, a atualização do projeto arquitetônico do Palácio 17 de Julho, sede administrativa do município. A proposta, apresentada à gestão municipal com apoio da coordenação do curso de Engenharia do UniFOA, envolveu alunos de diferentes áreas que participaram de levantamentos técnicos e estruturais, fortalecendo a integração entre formação acadêmica e demandas reais da cidade.

Os acadêmicos produziram a atualização a convite do presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado.

O projeto foi realizado a partir de uma solicitação do secretário municipal de Administração, Cláudio dos Santos Franco, que há três anos procurou o presidente da FOA com a proposta de colaboração.

“O Eduardo prontamente chamou a equipe e foi solidário como sempre. A universidade tem um conhecimento imenso, e não utilizar isso seria um desperdício de potencial. Temos que estar sempre buscando, dentro da universidade, a excelência que o prefeito tanto nos cobra”, destacou Franco.

Coordenado pelo professor Renato Donato, o trabalho consistiu em um levantamento As-Built, termo técnico que define a atualização de como a estrutura de um edifício se encontra de fato. A equipe contou com estudantes das engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e da Engenharia ABI, voltada aos alunos do ciclo básico.

Segundo o professor Renato, a complexidade do Palácio 17 de Julho foi um dos principais desafios do grupo.

“Foi um projeto difícil, desafiador até para mim, que tenho 30 anos de experiência. Quem passa pelo prédio nem imagina como ele é por dentro. Cada curva, cada janela foi atualizada no desenho. Inclusive fizemos os registros detalhados pensando em futuras intervenções, como substituição de janelas e adequações de acessibilidade”, explicou o professor.

Ele reforçou ainda a importância pedagógica da ação.

“Desde o primeiro período a gente já coloca os alunos para projetar. Mas nada se compara à prática em campo. Foi um aprendizado real, e é por isso que essa parceria com o governo é tão valiosa. Poderíamos ficar só na sala de aula, mas aqui colocamos a mão na massa”, concluiu.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou a relevância da colaboração com a FOA.

“Jamais teríamos condições de fazer internamente o que vocês fizeram com esse nível de detalhamento. Essa parceria é uma conquista. A gente se orgulha de poder dizer que tem uma relação sólida com a FOA, com o Hospital H.FOA, com o UniFOA. É uma satisfação enorme”, afirmou Neto.

Durante a cerimônia de entrega, Eduardo Prado agradeceu o engajamento da Prefeitura e celebrou os ganhos acadêmicos e profissionais proporcionados pela experiência.

“A gente só tem a agradecer por essa oportunidade que a Prefeitura deu aos nossos alunos e professores. Eles estavam aprendendo e já trabalhando com o que vão encontrar no mercado. Esse projeto tem valor de verdade. Vai para o portfólio, vai para o currículo deles. E isso começa aqui, com uma experiência concreta que vai marcar a trajetória de cada um”, afirmou Prado.

Um dos estudantes envolvidos no projeto, Miguel Leal, atualmente no sétimo período de Engenharia Elétrica, participou da iniciativa em diferentes etapas, primeiro como estudante da Engenharia ABI e, posteriormente, como funcionário.

“Eu atuei tanto como aluno quanto como funcionário, especialmente na parte do subsolo do prédio, que foi uma das áreas mais complexas. Esse projeto teve um papel essencial na minha formação. Aprendi como funciona o serviço desde o início e depois tive a oportunidade de aplicar esse conhecimento. É um orgulho ver tudo isso sendo entregue”, relatou Miguel.

Ao final da apresentação, o clima foi de gratidão e reconhecimento mútuo.

“É gratificante ver o retorno desse tipo de parceria. A FOA entrega mais uma vez à cidade um trabalho de excelência, enquanto os estudantes saem mais preparados para o mundo real”, concluiu o professor Renato.