FOA pode assumir direção do Hinja - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2022, 12:12 horas

Volta Redonda – Uma negociação entre a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Grupo Hinja pode mudar o controle operacional e administrativo do hospital, localizado em Volta Redonda. A família do ex-prefeito e ex-deputado Gotardo Netto, que é a sócia majoritária do Hinja, tem mantido reuniões contínuas com a direção da FOA para definir detalhes do negócio.

A ideia da FOA seria qualificar ainda mais o atendimento da rede, mantendo o alto padrão do Hinja, que já é referência na região. A FOA também quer melhorar os cenários práticos dos cursos da área de saúde, ampliando ainda mais o atendimento hospitalar.

A operação também envolve o Unacon (Unidade de Atendimento Oncológico), que registrou mais de 37 mil atendimentos em 13 anos. A rede de oncologia do Hinja é credenciada pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

As negociações devem se estender até março.

Segundo apurado pelo DIÁRIO DO VALE, os valores e a negociação continuam sendo mantidos em sigilo.