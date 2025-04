FOA recebe Katia Miki para dialogar sobre parcerias voltadas à saúde da população

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) recebeu, nesta segunda-feira (7), a visita da prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, acompanhada do vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Cristiano Almeida. O encontro aconteceu no gabinete da presidência, no campus Olezio Galotti, em Três Poços, e teve como objetivo estreitar os laços entre o município e a instituição, com foco em possíveis parcerias na área da saúde.

Durante a visita, os gestores municipais foram recebidos pelo presidente da FOA, Eduardo Prado, com quem dialogaram sobre oportunidades de cooperação que possam contribuir para a melhoria do atendimento à população, especialmente em serviços oncológicos realizados no Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA).

Para a prefeita Katia Miki, a aproximação com a FOA é fundamental para fortalecer os serviços de saúde oferecidos pelo município. “A FOA é uma instituição com muita credibilidade, conhecida em toda a nossa região. Faz um trabalho de excelência não só na área educacional universitária, mas também assistencial e em saúde. Foi uma oportunidade importante para pensarmos soluções para melhorar o atendimento aos nossos pacientes oncológicos, que hoje fazem tratamento aqui no H.FOA. Estamos empenhados em estreitar esses laços para garantir mais qualidade de vida aos moradores de Barra do Piraí. Agora aguardamos a visita do presidente Eduardo em nossa cidade, para que ele conheça melhor nossos equipamentos e serviços e possa nos ajudar ainda mais”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito e Secretário de Saúde, Cristiano Almeida, também destacou a relevância do encontro. “A FOA é uma instituição respeitada na nossa região, e Eduardo é um amigo que tem mostrado um trabalho sério à frente da fundação. Quando conversamos com ele, sentimos a credibilidade de que estamos buscando investimentos concretos para a saúde em Barra do Piraí. Queremos mudar a percepção da população sobre os serviços públicos de saúde e sabemos que isso só será possível com muito trabalho e parcerias sólidas, como essa que estamos construindo com a FOA”, explicou.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, destacou a satisfação em receber os representantes do município e reforçou o compromisso da fundação com o desenvolvimento regional e com o bem-estar da população.

“Receber a prefeita Katia Miki e o vice-prefeito Cristiano é motivo de grande alegria para nós. Esses encontros são fundamentais para construirmos soluções conjuntas que beneficiem diretamente a população. A FOA, o H.FOA e o UniFOA têm como missão contribuir para o desenvolvimento social por meio da educação, da saúde e da inovação, e é gratificante saber que podemos unir forças com o município de Barra do Piraí para ampliar o acesso a serviços de qualidade, especialmente no cuidado com a saúde das pessoas”.

A reunião também contou com a presença de Alex Martins, atual interventor da Santa Casa de Barra do Piraí, que participou das discussões sobre possíveis intercâmbios de conhecimento e suporte técnico entre as instituições.

Com esse diálogo, FOA e Prefeitura de Barra do Piraí abrem caminhos para parcerias que podem transformar realidades, levando serviços mais humanizados e resolutivos à população do interior do estado.