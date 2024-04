FOA se torna pioneira em oferecer tecnologia e precisão em Cirurgia Robótica

Volta Redonda – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) anunciou, nesta terça-feira (30), a aquisição da plataforma Da Vinci X, um avançado sistema robótico que promete revolucionar a cirurgia médica em Volta Redonda, Sul Fluminense e todo o Vale do Paraíba. Com a chegada desse equipamento, a FOA torna-se pioneira na adoção dessa tecnologia na área, estendendo os limites da excelência médica e oferecendo um novo horizonte de cuidados de saúde para a comunidade.

Segundo a instituição, a Da Vinci X tem capacidade para realizar cirurgias de todos os tipos de complexidade, nas especialidades de urologia, cirurgia geral e hérnias, bariátrica, colorretal, ginecológica, cirurgia torácica, oncologia, além de cabeça e pescoço, pediátrica e cardíaca. Esse equipamento representa um marco significativo na oferta de procedimentos cirúrgicos avançados na região. A taxa de êxito de 99,9% nos procedimentos mostra a eficácia e a confiabilidade desse equipamento de última geração.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, falou sobre a responsabilidade com a aquisição do equipamento, destacando seu potencial para transformar a prática cirúrgica no Médio Vale do Paraíba. “É muita felicidade, mas também muita responsabilidade. O equipamento que vai transformar a cirurgia na região”, afirmou Eduardo.

Ele ainda ressaltou a importância dessa aquisição para os serviços de saúde da FOA, destacando o compromisso da instituição em oferecer o que há de melhor em termos de inovação e tecnologia médica e mais uma vez na vanguarda do conhecimento.

“Vai agregar um valor importante para salvar vidas, para a qualidade do paciente, para a jornada do paciente dentro do futuro Hospital da FOA, que em breve será lançado. O hospital está sendo preparado para isso e para a educação, principalmente porque isso empolga os alunos, eles terão um instrumento de altíssima qualidade no mundo, é o que há de melhor do equipamento de robótica para cirurgia”, disse Eduardo.

A representante da empresa Strattner, Cybelle Costa, enfatizou a importância da parceria com a FOA e os benefícios que essa tecnologia trará para os pacientes. “É uma parceria de negócio, onde quem ganha é o paciente”, disse Cybelle, destacando o impacto positivo dessa iniciativa para a comunidade.

Dr. Heitor Santos, assessor da presidência da FOA e coordenador do programa de robótica hospitalar, explicou os benefícios da cirurgia robótica para os pacientes, incluindo maior precisão nos movimentos e tempos de recuperação mais curtos. Ele enfatizou que essa tecnologia permitirá realizar procedimentos cirúrgicos complexos com resultados aprimorados, proporcionando uma experiência mais satisfatória tanto para os cirurgiões quanto para os pacientes.

A diretora médica do hospital, Dra. Luciana Guimarães, ressaltou a importância da tecnologia Da Vinci X na melhoria da qualidade dos procedimentos cirúrgicos e na recuperação dos pacientes. “Estamos aqui mudando a história da cirurgia na nossa região”, afirmou Luciana, destacando o impacto transformador dessa tecnologia na prática cirúrgica local.

A cirurgia robótica Da Vinci representa uma revolução na forma como os procedimentos cirúrgicos são realizados, proporcionando mais precisão, segurança e eficácia para pacientes e médicos.