FOA visita o Centro de Operações de Maricá

Maricá – A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e a Secretaria de Ordem Pública (SEMOP) de Volta Redonda, sob o comando do tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, avançaram com a parceria estratégica para a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública. O assessor da presidência da FOA, Luciano Azedias, realizou uma visita ao COMAR (Centro de Operações de Maricá) com o intuito de conhecer de perto as instalações e as ações desenvolvidas no centro, já que é referência nesta área.

O objetivo principal da visita foi estreitar laços e trocar experiências com os profissionais do COMAR para verificar in loco as estratégias que são aplicadas no município.

“Planejamos conhecer cases de sucesso para a elaboração do plano Municipal de Volta Redonda, e a cidade de Maricá é referência na parte de reconhecimento facial por câmera e protocolos de segurança”, comentou Luciano.

Além de Maricá, a equipe também visitou o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Niterói.