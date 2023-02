Foliões lotam as ruas de Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 07:58 horas

Barra Mansa – Animação dá o ritmo da festa, que acontece no Calçadão Dama do Samba e se espalha pelos bairros com os blocos de embalo. No domingo (19), a Avenida Beira Rio, onde fica o Calçadão Dama do Samba, se transformou na passarela do samba de Barra Mansa. Com fantasias de todos os tipos, os foliões chegaram cedo para aproveitar a festa, que começou com o Bailinho Kids, animado pela cantora Cecília Reis, e seguiu com as apresentações das bandas Atividade Plena e Guerra.

A programação se espalhou por alguns bairros com os desfiles dos blocos de embalo. Às 14 horas, teve o Arrastão do Povão, na Vista Alegre e às 16 horas, o Bloco do Boi, no Roberto Silveira.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, disse que a festa está sendo um grande sucesso. “Estruturamos o evento para atender com segurança e proporcionar entretenimento a todos os participantes, e este objetivo está sendo alcançado. Montamos banheiros químicos, palco e um galpão de 400 metros quadrados, cadastramos os ambulantes, além de estruturar um Posto Médico no Palácio Barão de Guapy, com UTI Móvel e ambulâncias. As equipes de segurança estão fazendo o controle de acesso do público às Avenidas Presidente Vargas, Rua Juiz Antonio Cianni e no corredor cultural”.

Ana Carolina da Silva, secretária e moradora da Vila Independência, aprovou o evento e confirmou que vai retornar até o fim do Carnaval. O namorado dela, Mateus Mendes, torneiro mecânico, morador da Vila Principal, ressaltou que estava se divertindo muito.

O alto astral reuniu um grupo de amigos do Centro, no Calçadão Dama do Samba. Sergio Leal, do Ano Bom, destacou a organização do evento, enquanto, a ‘Dama de Vermelho’, de pseudônimo Kikita, disse da segurança da festa. “Sempre me visto de mulher durante o Carnaval e esta é uma forma de trazer o tema respeito às diferenças de gênero para as ruas”.

Blocos embalam os amantes do carnaval

O Arrastão do Povão, que tem como um dos organizadores o vereador Pissula (Vicente de Paula Ferreira Júnior), literalmente arrastou mais de mil foliões pelas ruas do bairro Vista Alegre.

Numa mistura de cores e alegria, o desfile do bloco se estendeu durante toda a tarde de domingo.

O Bloco do Boi, do Roberto Silveira, fundado há 77 anos e que tem em sua organização o ex-vereador Luis Antônio Cardoso, trouxe para as ruas do bairro e do Centro pelo menos oito mil foliões.

Atendimentos médicos

Nos dois primeiros dias de Carnaval, foram realizados cerca de 20 atendimentos, com seis remoções, sendo duas de UTI para a Santa Casa e quatro para a UPA.

Folia segue nesta segunda e terça-feira

A festa de Carnaval prossegue nesta segunda-feira, 20. No Calçadão Dama do Samba, às 15 horas, tem o desfile do bloquinho Mamãe eu quero sambar; às 17 horas, show do grupo Partido Alto e às 20 horas, apresentação da Banda Super Show. No Roberto Silveira, a partir das 16 horas, o Bloco do Boi volta a desfilar.

Já na terça-feira, 21, a programação traz de volta o Bloco Arrastão do Povão, na Vista Alegre, com concentração a partir das 12 horas; o bloquinho Mamãe eu quero sambar no Calçadão às 15 horas e o Bloco do Boi, no Roberto Silveira, às 16 horas.

A festa será encerrada com a apresentação da Banda Guerra, às 17 horas, seguida da bateria da Escola de Samba Salgueiro, no Calçadão Dama do Samba.