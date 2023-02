Fora de casa, Resende é goleado pelo Vasco - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 21:14 horas

Partida disputada em São Januário terminou 5 a 0 para os donos da casa

Rio – O Resende foi derrotado por 5 a 0 pelo Vasco, na noite desta quinta-feira (2), em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Pedro Raul, duas vezes, Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo Pelé marcaram os gols da partida. Esta foi a segunda goleada sofrida pela equipe das Agulhas Negras. A primeira foi o 5 a 1 para o Voltaço, no Raulino de Oliveira.

Agora, o Gigante do Vale só volta a campo no dia 11 deste mês, às 15h30, para enfrentar o Madureira, em Conselheiro Galvão, pela oitava rodada.

O confronto diante do Flamengo, válido pela sétima rodada, foi adiado para o dia 18 de fevereiro, ainda sem local definido.

Pressão do Vasco

Jogando em casa, o Vasco iniciou pressionando e acertou a trave de Jefferson Luis aos 14 minutos, em chute de Lucas Piton. Os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 20 minutos, com Pedro Raul.

Aos 33 e 34 minutos, o goleiro Jefferson Luis fez duas grandes defesas, evitando o segundo gol adversário. Porém, aos 39, o Vasco ampliou o marcador com Lucas Piton.

O primeiro gol do Resende quase saiu aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Dener desviou na primeira trave e quase marcou, mas Ivan fez grande defesa, evitando o gol alvinegro.

Goleiro expulso e goleada

Na volta do intervalo, o Vasco marcou o terceiro com Gabriel Pec, aos 8 minutos. O Resende ficou com um jogador a menos aos 14 minutos, porque o goleiro Jefferson Luis foi expulso após a bola bater no seu braço fora da área.

O primeiro gol do Gigante do Vale quase saiu aos 34 minutos com Rayne, porém, a arbitragem anulou, marcando impedimento do zagueiro em um lance muito duvidoso.

Aos 37 minutos, o Vasco chegou ao quarto, novamente com Pedro Raul. Nos acréscimos, aos 48 minutos, os donos da casa chegaram ao quinto, com Léo Pelé, dando números finais ao confronto.