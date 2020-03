Fora de casa, Voltaço é derrotado pelo Madureira

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 20:12 horas

João Carlos marcou o único gol do Volta Redonda

Rio de Janeiro – O Volta Redonda foi derrotado pelo Madureira por 2 a 1. João Carlos marcou o gol do Voltaço e Ygor Catatau e Luam anotaram para os donos da casa. O próximo adversário tricolor, após a paralisação do Estadual, será o Fluminense, no Maracanã.

O jogo

Um primeiro tempo truncado e de poucas chances de gol. Este foi o resumo da primeira etapa de Madureira e Volta Redonda. As duas chances criadas foram em cobranças de falta da entrada da área. Luciano Naninho, para o Madureira, e Bernardo, pelo Volta Redonda, arriscaram e os dois chutes saíram por cima do gol.

Se o primeiro tempo não teve muitas chances, a segunda etapa começou movimentada. Aos dez minutos, Pedrinho arriscou da entrada da área e Douglas fez a defesa. A resposta dos donos da casa veio no lance seguinte com Nathan, que acertou a trave de Douglas Borges.

Após a parada técnica, o Madureira voltou a assustar com Emerson, em cobrança de falta da intermediária, mas Douglas Borges se esticou todo e fez grande defesa.

Aos 36 minutos, os donos da casa abriram o placar, com Ygor Catatau, em cobrança de pênalti. Nos acréscimos, o Madureira ampliou o marcador com Luam.

No último lance da partida, João Carlos, de pênalti, anotou o gol para o Voltaço.

Campeonato Carioca- 3° rodada da Taça Rio

Madureira 2×1 Volta Redonda

16/03/2020 – estádio Aniceto Moscoso – 16h

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (Bambam); Marcelo e Bernardo (Luan Martins); Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.

Gol: João Carlos (VRE) / Ygor Catatau e Luam (MAD)

Cartão amarelo: Daniel Felipe, Marcelo, Luan Martins, Heitor