Fora de casa, Voltaço empata com o Londrina

Paraná – O Voltaço empatou com o Londrina, pela 6ª rodada da Série C, neste domingo (26), no Estádio do Café, no Paraná.

O Esquadrão de Aço saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o meio-campista Robinho recebeu dentro da área, dominou e chutou no canto do gol do Londrina.

Ainda na primeira etapa da partida, o Londrina empatou. Aos 39 do primeiro tempo, Iago Teles tabelou com Daniel Amorim, que entrou na área e bateu no cantinho do gol do Volta Redonda.

O restante do jogo foi marcado por uma intensa disputa, com ambas as equipes buscando os três pontos. O goleiro Jean Drosny do Volta Redonda se destacou com várias defesas cruciais, garantindo o empate da equipe.

Com este resultado, o Voltaço chega aos 10 pontos e se mantém em 7º lugar da competição.

Próximo jogo

O Volta Redonda FC retorna aos gramados nesta quarta-feira (29), para disputar o jogo adiado contra o Esporte Clube São José. A partida será às 18:30, no Estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre.