Fora de casa, Voltaço empata com o Tombense-MG e se mantém no G4

Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 14:01 horas

Luciano Naninho marcou para o Esquadrão de Aço.

Tombos, MG – Fora de casa, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Tombense-MG, pela última rodada do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro Série, e se manteve no G4 do grupo A.

Rubens abriu o placar para os donos da casa e Luciano Naninho empatou para o Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Altos-PI, sexta-feira, dia 30, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Os donos da casa criaram a primeira chance de gol aos sete minutos, mas Vinícius Dias apareceu para fazer grande defesa em chute à queima roupa de Jean Lucas. A resposta tricolor veio aos 11 minutos com Luciano Naninho, que arriscou com perigo em chute da entrada da área.

A partida seguiu equilibrada e as duas equipes voltaram a assustar apenas nos minutos finais. Aos 41 minutos, Emerson Jr. lançou Rômulo Cabral, que invadiu a área, mas, na hora de finalizar, acabou bloqueado pelo defensor da equipe mineira. Já o Tombense-MG aproveitou a sua chance e abriu o placar aos 47 minutos com Rubens.

Na volta do intervalo, os donos da casa assustaram aos seis minutos, mas Vinícius Dias apareceu para fazer uma sequência de duas defesas seguidas e evitar o segundo gol adversário.

Apesar do susto inicial, o Esquadrão de Aço passou a pressionar em busca do empate. Aos sete, Luiz Paulo cruzou e Rômulo Cabral cabeceou com muito perigo.

De tanto insistir, o Voltaço chegou ao empate aos 11 minutos. Oliveira deu um chapéu no defensor e foi derrubado na área. Pênalti que Luciano Naninho cobrou para empatar o jogo.

Com a igualdade e o forte calor em Tombos, a partida ficou mais equilibrada e disputada no meio-campo, sem grandes chances de gol. O Voltaço assustou novamente aos 37 minutos, em cobrança de falta de Luiz Paulo, que Felipe fez grande defesa. Porém, a igualdade permaneceu no placar após os 90 minutos.

Campeonato Brasileiro Série C- 9° rodada

Tombense-MG 1×1 Volta Redonda

(24/07/21 – estádio Antônio Guimarães de Almeida – 11h)

Volta Redonda: Vinícius Dias; Oliveira, Grasson, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. (Caio Vitor) e Luciano Naninho (Davison); MV (Orlando Jr.), Natan (Diego Cardoso) e Rômulo Cabral (Gabriel Pereira). Técnico: Neto Colucci.

Gol: Luciano Naninho (VRE); Rubens (TOM)

Cartão amarelo: Gabriel Pereira