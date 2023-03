Foragida da Justiça por tráfico é presa na Cidade Alegria, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 18:34 horas

Resende – Policiais militares do 37º Batalhão prenderam na última quinta-feira (16), no bairro Cidade Alegria, Jaciara da Silva Benedito, de 36 anos. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).

A mulher foi encontrada em um conjunto habitacional após informações repassadas à polícia pelo Disque Denúncia. De acordo com os agentes, Jaciara apresentou atitude suspeita, mas nada de ilícito foi encontrado com ela, porém os PMs constataram o mandado de prisão em aberto, expedido em agosto do ano passado.

A foragida foi detida e conduzida à delegacia (89ª DP), onde foi cumprido o mandado de prisão e ela encaminhada para uma unidade prisional.

De acordo com a PM, Jaciara é suspeita de tráfico de drogas e havia sido presa em maio de 2018, também na Cidade Alegria, com um quilo de maconha numa bolsa, uma balança de precisão e R$ 185 em espécie.