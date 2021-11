Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Volta Redonda com ajuda do Disque Denúncia

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 10:59 horas

Homem, de 59 anos, é suspeito de tentar matar a companheira; crime aconteceu em outubro de 2015, no bairro Chácara Velha, em São Gonçalo do Rio Abaixo

Volta Redonda – Policiais Militares do 28º Batalhão, com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam, na tarde da última sexta-feira (26), em Volta Redonda, um homem de 59 anos, foragido da Justiça. A informação foi cedida à imprensa na manhã desta terça-feira (30). Ele era procurado pela Polícia Militar de Sericita/MG, suspeito de tentar matar a companheira, em outubro de 2015, no bairro Chácara Velha, em São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia, no dia do crime, os agentes foram chamados pelos vizinhos que relataram que estaria ocorrendo uma grande confusão no imóvel do casal. Na chegada ao local, a equipe encontrou a vítima caída no chão da cozinha, em meio a muito sangue e com diversos ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida, consciente, ao hospital de Abre Campo pela ambulância da cidade de Sericita.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, as agressões foram provocadas por golpes de machado e vizinhos relataram que o suspeito saiu do imóvel levando a arma do crime.

Após receber voz de prisão, o homem foi conduzido até a 93ª DP, para a confirmação do mandado. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Abre Campo, município de Minas Gerais, pelo crime de Tentativa de Homicídio e com pedido de Prisão Preventiva, desde novembro de 2017.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Central – (21) 2253 1177

WhatsApp do Portal dos Procurados – (21) 9 8849 6099

Aplicativo – “Disque Denúncia RJ”