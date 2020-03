Foragido da Justiça de Petrópolis é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 08:32 horas

Disque Denúncia chegou a oferecer recompensa de R$ 1 mil pela captura do suspeito

Angra dos Reis – O foragido da Justiça de Petrópolis, Ronieri da Silva Rocha, o Roni, de 34 anos, foi preso nessa quinta-feira, 12, por policiais do 33º Batalhão da PM, em uma oficina mecânica, em Angra dos Reis. Os agentes chegaram ao suspeito, por meio do Dique Denúncia (0300 253 1177), que divulgou cartaz oferecendo recompensa de R$ 1 mil, por informações que levassem à prisão do acusado de tráfico de drogas na Região Serrana do Rio.

Antes de ser preso, Roni fazia postagens com fotos de armas, em uma página do Facebook, para ameaçar moradores da região. Contra ele, constam três mandados de prisão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, pelo crime de tráfico de drogas, sendo duas delas temporárias e uma preventiva.

As denúncias enviadas à polícia em Angra dos Reis são anônimas.