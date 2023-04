Foragido da Justiça é identificado e preso em Penedo

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 20:11 horas

Itatiaia – Um homem de 61 anos foi preso, neste sábado (22), após ser reconhecido como um foragido da Justiça pelo crime de Homicídio Qualificado. Ação aconteceu no bairro África I, em Penedo, no município de Itatiaia.

Segundo policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar, o homem foi reconhecido por um investigador de Polícia enquanto passeava com a família. O agente teria avisado os policiais e enviado o mandado de prisão na manhã de hoje. Com as informações, eles descobriram que o suspeito utilizava um nome falso para não ser reconhecido. O foragido foi encontrado após buscas e, de início, negou ser quem os policiais procuravam, mas ao ser confrontado ele admitiu o uso do nome falso.

O suspeito foi levado para a 99ª DP para o cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de Bananal.