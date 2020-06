Foragido da Justiça é preso após perseguição em Resende

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 07:59 horas

Segundo a PM, suspeito é considerado o segundo homem na hierarquia do tráfico de uma facção criminosa no município

Resende – Um homem, de 53 anos, considerado foragido da Justiça por tráfico de drogas e o segundo homem na hierarquia do tráfico de uma facção criminosa em Resende, foi preso por policiais do 37º Batalhão na terça-feira (09), na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro de Resende. Além da prisão, armas, farta quantidade de drogas, munições e material para embalar entorpecente, além de um veículo, modelo Corolla, prata, foram apreendidos.

A PM fazia patrulhamento pelo Centro do município quando se deparou com o veículo, que já era de conhecimento pelos policiais, por ser utilizado por um dos chefes do tráfico no bairro Surubi. Durante abordagem, o motorista do veículo não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade colidindo em outros veículos estacionados na rua. Segundo a PM, equipes de apoio foram acionadas e após cerco, o suspeito foi visto em frente à residência de um comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), onde conseguiu pular do veículo em movimento, tentando dar continuidade na fuga.

Após perseguição, a PM conseguiu localizar o suspeito, e cogitou a possibilidade de se tratar de outro suspeito que é um dos homens procurados pelos agentes, também por envolvimento em tráfico e homicídios, porém, na delegacia, a identidade do suspeito foi revelada, tendo o mesmo, passagem por tráfico e associação para o tráfico. Na 89ª DP (Resende) foi constatado um mandado de prisão em desfavor do suspeito, que permaneceu preso.

Apreensões

De acordo com a PM, uma denúncia levou os agentes até um apartamento, localizado na Avenida Kennedy, no Parque Zumbi. O imóvel seria do suspeito preso durante a perseguição horas antes. O imóvel foi encontrado destrancado, com forte odor de amônia, material utilizado no refino da cocaína.

Ao todo, foram apreendidos: cinco tabletes de cocaína, 640 pinos de cocaína, sementes de maconha, duas pistolas calibre 380, 14 munições cal. 44, 05 munições cal. 9mm, 151 munições cal. 38, 40 munições cal. 380, 03 carregadores, 01 balança. Todo o material foi encaminhado até a 89ª DP (Resende).