Foragido da Justiça é preso durante operação em Barra do Piraí 

Barra do Piraí – Uma operação realizada pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Guarda Municipal, prendeu um foragido da Justiça no bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí. Ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (12).

O homem, de 29 anos, foi localizado após os agentes da PM receberem informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177). O suspeito estava com uma moto que foi apreendida pela Guarda Municipal de Barra do Piraí.

Contra o homem constava um Mandado de Prisão Condenatória, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Piraí, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins da Lei Antitóxicos, sendo condenado a oito anos de reclusão em regime fechado.

O suspeito foi levado junto com a moto, à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi cumprido mandado de prisão. Depois ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ