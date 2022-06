Foragido da Justiça é preso em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 07:10 horas

Barra do Piraí – Policiais militares prenderam na terça-feira (7) um homem que era considerado foragido da Justiça, em Barra do Piraí. A investida policial faz parte da Operação Segurança Presente, criada no início deste mês naquela cidade.

Diariamente, mais de 20 agentes fazem patrulhamento no comércio no Centro de Barra do Piraí, visando coibir situações delituosas. O suspeito chegou a fornecer nome falso aos policiais, que acabaram descobrindo sua verdadeira identidade.

Ele foi levado para a 88ª DP.