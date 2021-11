Foragido da Justiça é preso em Resende

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 10:35 horas

Resende – Um homem, de 31 anos, considerado foragido da Justiça por suspeita de homicídio qualificado, foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (09), em Resende. Durante a ação, um revólver calibre 38 com 6 munições, uma pistola .40 com 22 munições e dois carregadores de pistola, foram apreendidos.

PMs do 37º Batalhão informaram que avistaram o homem em atitude suspeita, com uma sacola na mão, atrás de um carro, enquanto faziam patrulhamento na Rua Santa Efigênia, no Morro do Cruzeiro.

Os agentes relataram que encontraram todo material no interior da sacola no momento da abordagem e que foi constatado que havia mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado em desfavor do suspeito, conduzido para 89ª DP. O homem foi autuado em flagrante no Art 16 da Lei 10826/03 (Posse de Arma).