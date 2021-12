Foragido da Justiça é preso em Resende

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 08:28 horas

Resende – Um homem de 27 anos considerado foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira, dia 9, em Resende. O suspeito foi encaminhado para 89ª DP.

Segundo PMs do 37º Batalhão, ele foi abordado na Avenida Riachuelo, no bairro Nova Liberdade e, durante revista, nada de ilícito com ele foi encontrado. Ainda segundo a PM, após contato com equipe do Serviço Reservado, uma consulta através do Portal de Segurança foi realizada, onde constou em desfavor do mesmo, um mandado de prisão em aberto, artigos 16, § 1º, lei 10.826/03 (Estatuto de Desarmamento) e art. 33 § 4º, Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).