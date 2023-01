Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 10:46 horas

Resende – Um homem, de 36 anos, foi preso no fim da tarde desta sexta-feira, 6, em Resende. Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar o abordaram no bairro Jardim Aliança 2 e após consulta, foi descoberto que ele era foragido do sistema prisional.

Ele foi conduzido para a 89ª DP, onde ele permaneceu preso.