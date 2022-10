Foragido da Justiça é preso na Via Dutra

Matéria publicada em 12 de outubro de 2022, 07:00 horas

Piraí – Um homem com mandado de prisão em aberto por roubo, foi preso na noite desta terça-feira, dia 11, na Via Dutra. Uma equipe da PRF estava em fiscalização de combate ao crime no km 234, no posto PRF de Caiçara, em Piraí, quando abordou um ônibus da linha São Paulo/SP x João Pessoa/PB.

Durante a consulta dos passageiros nos sistemas disponíveis foi verificado que um deles, de 53 anos, possui um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por crime previsto no artigo 157 do Código Penal (CP) – roubo, expedido em 04 de maio de2022, com validade até 26 de abril de 2033, pela 1ª Vara Criminal de Paranaguá/PR.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP (Piraí).