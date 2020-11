Foragido da Justiça é preso pela PM em Valença

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 07:20 horas

Homem, de 38 anos, estava foragido do sistema prisional por suspeita de estupro de vulnerável; crime aconteceu em 2015

Valença – Um homem, de 38 anos, considerado foragido da Justiça por suspeita de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar nessa terça-feira (3), em Valença. De acordo com os militares, o crime aconteceu em 2015.

Ainda de acordo com a PM, a prisão foi feita no bairro Cambota, após os militares tomarem conhecimento da localização do suspeito.