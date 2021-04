Foragido da Justiça é preso pela PRF em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 08:04 horas

Abordagem aconteceu no km 287 da Dutra, em Floriano

Barra Mansa – Um homem, de 38 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal no início da tarde dessa segunda-feira (26), após ser abordado pela equipe da 7ª DEL PRF, às 18h30, no km 287 da Dutra, posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, durante fiscalização de rotina. A ocorrência foi encaminhada à 90ª DP.

Segundo a PRF, o homem estava dentro de um caminhão VW/24.250, com dois ocupantes – sendo o condutor e outro carona – e, durante consulta nos sistemas, foi verificado pelos agentes haver para um dos passageiros, um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Execuções Criminais de Araçatuba (SP), em seu desfavor, pelo crime previsto no Artigo 33 da Lei 11343, (Tráfico de Drogas).

De acordo com os agentes, o homem confessou que durante uma “saidinha”, ele não retornou para a penitenciária, sendo considerado foragido desde então. Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao homem, encaminhado para delegacia de Barra Mansa para registro do cumprimento do mandado de prisão.