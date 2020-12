Foragido da Justiça é preso pela PRF em Piraí

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 07:34 horas

Homem, de 32 anos, foi abordado durante fiscalização no km 227 da Dutra

Piraí – Um homem, de 32 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de terça-feira (15), após ser abordado pela equipe da 7ª DEL PRF, às 19h, no km 227 da Dutra, Posto PRF de Caiçara, durante fiscalização de combate ao crime. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP.

Segundo a PRF, o homem conduzia uma pickup Fiat/Strada, com placas de Barra Mansa, e estava sozinho. Ele foi abordado e durante consulta nos sistemas disponíveis, foi verificado haver um Mandado de Prisão Civil em desfavor do condutor, expedido em 26/10/2017, pela 2ª Vara da Família de Jacarepaguá no Rio de Janeiro, com validade até 12/11/2030.