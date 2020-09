Foragido da Justiça há 10 anos é preso pela Polícia Civil, em Resende

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 11:12 horas

Suspeito foi encontrado com sua namorada em um restaurante após campana de agentes da 89ª DP; bairro onde o flagrante aconteceu não foi divulgado

Resende – Um homem, considerado foragido da Justiça há dez anos por suspeita de tráfico de drogas, foi preso por agentes da 89ª DP, coordenados pelo delegado Michel Floroschk, nessa segunda-feira (28), em Resende.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado com sua namorada dentro de um restaurante, após campana de policiais que através do serviço de inteligência, o localizaram. O bairro onde o flagrante aconteceu não foi divulgado. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário onde ficará à disposição da Justiça.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o delegado do município, que informou que segue em diligências por Resende, e não pôde passar detalhes sobre a prisão.