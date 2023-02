Foragido da Justiça por assassinato de policial é preso em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 18:17 horas

Resende – Policiais militares do 37º BPM prenderam na manhã de segunda-feira (27), na Rua Araxá, no Parque Minas Gerais, em Resende, um homem de 24 anos foragido da Justiça por suspeita de assassinar um policial militar e pela tentativa de homicídio de outros agentes. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende por homicídio qualificado.

O crime ocorreu em 2022 e a prisão foi realizada por policiais do Serviço Reservado (P/2) juntamente com guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Os agentes receberam uma denúncia sobre a localização do foragido, que não ofereceu resistência à prisão.

O policial morreu em uma unidade médica após ser atingido por disparo de arma de fogo. Na época, houve a apreensão de mais de um quilo de maconha e também cocaína. A autoria do homicídio ocorreu a partir de depoimento da vítima e de outros policiais militares.

O homem foi levado para a sede da 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.