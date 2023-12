Angra dos Reis – Um homem de 42 anos que estava foragido da Justiça por receptação foi preso na noite de sábado (16), no bairro Japuíba, em Angra dos Reis.

Os policiais notaram o nervosismo do suspeito com a aproximação dos agentes e, durante a abordagem, a equipe constatou que havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito por receptação, expedido em Ibatiba, no Espírito Santo, em julho de 2018.

O foragido foi levado para a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.