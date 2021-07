Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 12:05 horas

PMs do 37º Batalhão encaminharam suspeito para 89ª DP; uma jovem foi ouvida como testemunha e liberada

Resende – Um jovem de 22 anos, considerado foragido da Justiça por roubo, foi preso pela Polícia Militar nessa quinta-feira, dia 15, após ser flagrado com um revólver calibre 38, com a numeração raspada, e 05 munições do mesmo calibre, intactas, durante abordagem na Rua Ari Guimarães, no bairro Novo Surubi, em Resende. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

Segundo PMs do 37º Batalhão, a arma foi encontrada na cintura do suspeito, durante revista pessoal. Ele estava na garupa de uma motocicleta, modelo Honda CG preta, conduzida por uma jovem de 25 anos.

Durante consulta nos sistemas, foi constatado Mandado de Prisão (Artigo 157 do CP – Roubo), expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende, em desfavor do rapaz, posteriormente encaminhado para delegacia de Resende para medidas cabíveis.

Ele foi autuado no Artigo 14 da Lei 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo) e permanece preso. A condutora da motocicleta foi ouvida como testemunha e liberada em seguida.