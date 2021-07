Foragido da Justiça por suspeita de homicídio é preso em Três Rios

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 09:34 horas

Três Rios – Um homem de 49 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, dia 1, em Três Rios. O caso foi encaminhado para 108º DP.

Segundo PMs do 38º Batalhão, a captura do suspeito, com mandato de prisão temporária em aberto pelo crime de homicídio, através do Art 121, com inquérito datado em 19/05/2021, aconteceu na Travessa Onofre Ramalho, no bairro Cantagalo, após informação passada pelo serviço de inteligência da polícia, que dava conta sobre o paradeiro do homem.

O suspeito foi conduzido para delegacia da cidade, onde permanece preso, à disposição da Justiça.