Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 12:13 horas

Homem, de 43 anos, foi encontrado durante ação conjunta entre PMs de MG e RJ

Três Rios – Um homem, de 43 anos, considerado foragido da Justiça, suspeito de latrocínio em Minas Gerais, foi preso nessa terça-feira (27), em Três Rios. A ação aconteceu durante trabalho conjunto entre agências do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (2º BPM) e da PMERJ. A ocorrência foi registrada na 108ª DP.

Segundo PMs do 38º Batalhão, o homem estava foragido desde 2018, após a 2ª Vara Criminal da Comarca de São João Nepomuceno (MG) expedir um Mandado de Prisão em seu desfavor, pela suspeita de envolvimento no crime de latrocínio no município em 2014; ele teria fugido para cidade de Três Rios deste então.

”O mandado de prisão trata-se de crime realizado em 11 de setembro de 2014, no município de São João Nepomuceno (MG), quando, em companhia de uma mulher (já falecida), teria ceifado a vida de um idoso, de 87 anos de idade, e subtraído pertences da vítima, configurando assim, o crime de latrocínio”, informou a Polícia Militar.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Três Rios por equipes do Patrulhamento Tático Móvel e Serviço de Inteligência do 38º BPM, onde permanece preso, à disposição da Justiça.