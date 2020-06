Foragido da Justiça sofre tentativa de homicídio em Resende

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 07:55 horas

Resende – Um homem, de 51 anos, apontado como evadido do sistema prisional, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (25), na Rua Vereador Hermínio José da Fonseca, no bairro Santo Amaro, em Resende.

De acordo com a PM, agentes foram ao endereço a fim de verificar chamado de vítima de disparos de arma de fogo. No local, foi confirmado que um homem havia sido baleado. Ele foi encontrado caído na varanda de um imóvel com perfurações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital de Emergência de Resende. Segundo a PM, foi constatado que o homem baleado estava foragido do sistema prisional. Após a constatação, o suspeito permaneceu na unidade, recebendo atendimento médico com escolta policial. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).