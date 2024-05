Foragido da prisão é recapturado no Roma, em VR

Volta Redonda – Policiais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP/RJ), recapturaram na manhã desta sexta-feira (10), em Volta Redonda, um criminoso de 28 anos. A ação aconteceu próxima ao sítio “Sonho Meu”, no bairro Roma.

Em 2019, ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Em junho de 2022, foi concedida ao preso a progressão para o regime semiaberto. Já em outubro, ele foi beneficiado com a modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), a conhecida ‘saidinha’, após cumprir 35% dos nove anos de reclusão de sua pena. Ao receber o benefício, o fugitivo não retornou mais à sua unidade prisional.

Diante disso, a Vara de Execuções Penais (VEP) expediu, em maio de 2023, um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, com regresso à prisão na forma de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para regime fechado.

No bairro Roma, os policiais deram voz de prisão ao foragido e o conduziram à 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi cumprido o mandado de prisão.