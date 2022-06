Foragido de presídio é detido pela PRF na Via Dutra

Matéria publicada em 12 de junho de 2022, 07:50 horas

Itatiaia – Um homem, de 34 anos, que estava no sábado (11), como passageiro em um veículo Sandero, com placas de Belford Roxo, foi preso por policiais rodoviários federais. A abordagem foi na Via Dutra, Km 318, em Itatiaia, onde os agentes descobriram que contra o suspeito havia um mandado de prisão, em aberto, por roubo.

O autor confessou que era foragido da prisão e foi levado para a Delegacia de Itatiaia. No veículo estavam ainda outras duas pessoas que foram liberadas.

Outra ação da PRF

Numa outra investida da PRF foi detido no mesmo dia, um homem de 41 anos. Ele conduzia uma caminhonete Toro, na Via Dutra, Km 311, na rotatória de acesso a Penedo, em Itatiaia, visivelmente embriagado.

O motorista exalava odor etílico no hálito e confessou que ingeriu cerveja quando estava na casa dele. Ele foi submetido ao teste etílico que comprovou o crime de embriaguez ao volante.

Além de ser levado para a Delegacia de Itatiaia, a PRF aplicou uma multa de infração de trânsito por dirigir sob a influência de álcool no valor de R$ 2.934, 70. O veículo ficou retido.