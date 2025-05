Foragido é preso em Volta Redonda antes de assumir ‘turno’ no tráfico

Volta Redonda – Um homem de 28 anos, foragido do sistema prisional desde agosto de 2024, foi preso na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, após uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Subsecretaria de Inteligência do Estado do Rio. A prisão foi realizada com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Segundo a polícia, o homem, que tem ligação com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa que atua no estado, foi localizado em casa, de onde sairia para assumir um turno em um ponto de venda de entorpecentes. Os agentes fizeram um cerco no local e conseguiram efetuar a prisão. Por medida de segurança, ele foi algemado.

Durante a operação, outro homem, de 26 anos, também foi preso. Com ele, os policiais encontraram um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico, além de um telefone celular.

Ambos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia. Contra o homem de 28 anos havia um mandado de prisão em aberto por não ter retornado ao presídio após uma saída temporária. O segundo preso foi autuado por uso de equipamento de comunicação a serviço do tráfico de drogas e também permaneceu detido.

A Polícia reforça que a população pode colaborar com informações sobre foragidos da Justiça pelos canais do Disque Denúncia, com anonimato garantido: Telefones: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp: (021) 2253-1177 ou Aplicativo: Disque Denúncia RJ.